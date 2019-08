Neuer nimmt Bayern-Bosse in die Pflicht

Vielmehr nahm er die Verantwortlichen um Sportdirektor Hasan Salihamidzic, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß in die Pflicht. "Unsere Bosse haben immer die Pflicht und die Verantwortung für den Kader zu sorgen", so Neuer nach der Niederlage gegen Tottenham Hotspur in der Mixed Zone der Allianz Arena.