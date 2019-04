Effenberg: Atlético einziger Gewinner beim Hernández-Transfer

Vor allem die horrenden Ablösesummen bereiten Effenberg Sorgen. "Beim Hernández-Transfer gibt es - wenn wir nur von der Transfersumme ausgehen - nur einen Gewinner. Das ist Atlético Madrid. Die Summe scheint zwar mittlerweile normal zu sein. Ich aber habe da meine Bauchschmerzen", meint der ehemalige Bayern-Kapitän: "Das ist einer der Gründe, warum die Fans oft schwer nachvollziehen können, was da vor sich geht. Wenn die Entwicklung so weitergeht, zahlen wir in fünf Jahren für einen Busfahrer fünf Millionen Euro." Er selbst hätte die 80 Millionen Euro, die die Münchner für Hernández nach Madrid überweisen, lieber in einen Offensivspieler investiert.