Die GroKo will zunächst eine und ab 2025 zwei Milliarden Euro pro Jahr in den ÖPNV stecken. Ist das ausreichend, um ihn zukunfts- und klimafit zu machen?

Mit diesem Geld kann man den Sanierungsstau bei unserer Schieneninfrastruktur angehen und neue Fahrzeuge anschaffen. Für eine konsequente Mobilitätswende reicht es nicht. Vor allem brauchen wir aber einen Plan, ein Konzept: Wo wollen wir hin beim Bus-und Bahnverkehr und was soll das die Bürgerinnen und Bürger am Ende kosten? Dieses Konzept fehlt nach drei CSU-Verkehrsministern in Folge in der Bundesregierung leider völlig.