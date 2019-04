Das ist auch im Frühjahr 2019 so, doch die beiden Bayern-Macher sind sich in einem wesentlichen Punkt uneinig: Ist Niko Kovac tatsächlich der richtige Trainer für diesen großen Klub? Nachdem Vorstandsboss Rummenigge am Sonntag bei Sky eine Jobgarantie für Kovac verweigert hatte ("Jeder muss bei Bayern liefern. Das ist das Prinzip und mit diesem Druck muss man umgehen. Wer das nicht kann, ist dann im falschen Klub"), stärkte Präsident Hoeneß den jungen Coach im "Kicker", sagte, dass der 5:0-Sieg gegen Dortmund "keine Frage offengelassen" habe.