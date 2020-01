Große Ehre für M.I.A. Zurück im Dienst: Prinz William erhebt Rapperin in den Ritterstand

Prinz William (37) arbeitet wieder. Nach der großen Aussprache am Montag über den Rückzug seines Bruders Prinz Harry (35) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (38) als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie, ist er zum royalen Tagesgeschäft zurückgekehrt. Am Dienstag erhob er einige Nominierte zu Mitgliedern des britischen Ritterordens (MBE). Darunter war auch die Londoner Rapperin M. I. A., die gebürtig Mathangi "Maya" Arulpragasam (44, "Give Me All Your Luvin'") heißt.