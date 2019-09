Auch Sechzigs Investor und private 1860-Fans hatten sich spendabel gezeigt. Gorenzel: "Aaron Berzel haben wir externen Gönnern zu verdanken und – last but not least – wurden die Verpflichtungen von Timo Gebhart und Prince Owusu von Hasan Ismaik ermöglicht", so der 47-Jährige.