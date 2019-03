Gladbach gegen FC Bayern: "Jeder hat einmal eine Delle"

Mit einem Sieg bei Borussia Mönchengladbach will der FC Bayern den Anschluss an Tabellenführer Borussia Dortmund halten. Aktuell haben die Schwarz-Gelben noch drei Punkte Vorsprung zum deutschen Rekordmeister.

Doch einfach wird das Spiel im Borussia-Park mit Sicherheit nicht – die "Fohlen" spielen eine sehr erfolgreiche Saison und stehen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Das Hinspiel in München hatte die Kovac-Truppe sogar mit 0:3 verloren, damals rutschten die Bayern tiefer und tiefer in die Krise.

Jetzt, etwa ein halbes Jahr später, haben sich die Vorzeichen geändert: Die Bayern gewinnen wieder in der Bundesliga, Gladbach befindet sich hingegen im Abwärtsstrudel. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking konnte die letzten drei Spiele nicht gewinnen. Trotzdem ist Kovac gewarnt: "Wir werden sie nicht unterschätzen. Jeder hat einmal eine Delle, die hatten wir in dieser Saison auch schon. Wir müssen uns strecken, egal wie wir auflaufen", betonte der Bayern-Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir müssen nachlegen, die drei Punkte in Gladbach werden wir unbedingt brauchen. Es geht jetzt ins Finish", sagte der Bayern-Coach vor dem 102. Ligaduell gegen die Borussia.

Gladbach gegen FC Bayern: Kovac mit Personalsorgen

Derweil plagen Kovac noch einige Personalsorgen vor der Partie: So fällt Franck Ribéry wegen eines Magen-Darm-Infekts definitiv aus, ein Einsatz von Manuel Neuer (grippaler Infekt), Leon Goretzka (Sprunggelenksprobleme) und David Alaba (Sehnenreizung) ist noch unsicher. Da müssen wir jetzt schauen, wie es sich entwickelt. Kann sein, dass wir es morgen noch schaffen, kann aber auch sein, dass wir es nicht schaffen", so Kovac am Donnerstag.