"Es gibt nicht nur bestimmte Auflagen, sondern es gibt eine Menge an Auflagen", sagte Bayern-Vorstandsmitglied Oliver Kahn am Samstagabend im ZDF-Sportstudio und verwies auf die Maskenpflicht und die Abstandsgebot. "Es ist nicht alles ganz so einfach, aber wir leben nun mal in ganz besonderen Zeiten", sagte der 51 Jahre alte frühere Nationaltorhüter.