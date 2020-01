Wendler-Ex: Claudia Norberg will sich interessant machen

Claudia Norberg kennt man bisher nur als die Ex von Schlagersänger Michael Wendler. Das soll sich jetzt ändern, weiß Stosic: "Die Teilnahme von Claudia hat den Hintergrund, in den Medien auch mal ihre Sicht der Trennung darstellen zu können. In der letzten Zeit hatte sie auch nicht mehr die mediale Aufmerksamkeit, die sie früher hatte, als sie noch an der Seite von Michael war. Das Dschungelcamp ist für sie ein Versuch, sich zu positionieren und interessant zu machen. Entertainment ist hier nicht mehr zu erwarten. Zukünftig wird sie auch keine große Rolle mehr in der TV-Welt spielen."