Obwohl die FDP sich an die Seite der Koalition stellte, verfehlte der Gesetzentwurf am Ende die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Für die Verfassungsänderung stimmten nur 117 Abgeordnete, 137 wären nötig gewesen. Unklar ist, ob es bis zum Herbst einen neuen Anlauf gibt. In einer lauten und emotionalen Debatte überzogen sich Redner beider Seiten mit teils heftigen Vorwürfen. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer warf Grünen und SPD vor, die Verfassungsänderung aus rein parteitaktischen Motiven abzulehnen. Sie stellten sich mit dieser Verweigerungshaltung "faktisch an die Seite der AfD". "Die selbst ernannten Klimaschutzparteien stimmen gegen den Klimaschutz." Das sei absurd und ein "Treppenwitz der Geschichte". Umweltminister Thorsten Glauber (FW) warf Grünen und SPD "Spielchen" vor.