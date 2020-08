Der Spieleretat der Mannschaft, der aktuell irgendwo zwischen 2,4 und drei Millionen Euro liegt, könnte weiter aufgestockt werden. Das erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Mittwoch. "Die Gesellschafter stehen in intensiven Verhandlungen, ich stehe in permanentem Austausch mit den Gesellschaftern. Ich betone: Stand jetzt sind keine weiteren Neuverpflichtungen möglich", sagte Gorenzel.