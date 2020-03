Der Vorstandsvorsitzende kombiniert schon mal Sneakers mit Designer-Anzug und trägt gern einen bunten Anstecker auf seinem Sakko. Was dahintersteckt? Mit diesem kleinen Pin, den der hippe Herr Rummenigge in den vergangenen Monaten immer wieder präsentierte, soll ein bisschen Werbung für ein Start-up-Unternehmen aus Hamburg gemacht werden, das einem Bekannten der Rummenigge-Familie gehört. Und außerdem, so erklärte es der Bayern-Boss, sehe der Anstecker ja auch einfach gut aus.