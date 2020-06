Doch damit soll noch lange nicht Schluss sein: Drei Spieltage vor Schluss grüßen die "kleinen Bayern" zusammen mit Eintracht Braunschweig von der Tabellenspitze – jetzt soll ganz Bayern-like auch der Titel her. "Auf Platz eins zu stehen, ist natürlich ein super Gefühl. Ich würde mich riesig freuen, wenn das auch die nächsten drei Spiele so klappen würde", meint Drittliga-Toptorjäger Otschi Wriedt (24 Treffer), der unmittelbar vor der Halbzeit für den Ausgleichstreffer sorgte. Trainer Hoeneß ergänzt: "Wenn man drei Spieltage vor Saisonende oben ist, will jeder Sportler natürlich oben bleiben." Die endgültige Krönung der Saison steht also noch aus.