Rummenige wäre heute das 30-fache wert

Würde ein Verein heute Karl-Heinz Rummenigge in Bestform kaufen wollen, müsste er astronomische 155 Millionen Euro bezahlen, also mehr als das 30-fache seiner damaligen Ablöse. Kalkuliert wurde diese Summe von den Machern von transfemarkt.de, die in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern die heutigen (hypothetischen) Marktwerte von 21 Bayern-Legenden berechnet haben. Als Grundlage wurde eine Spielzeit von Rummenigge, Beckenbauer und Co. im Dress der Münchnern ausgewählt und bewertet.