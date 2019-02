Die Grünen, ÖDP und Linke im Stadtrat legen jetzt mit einem Gemeinschaftsantrag nach: Demnach soll die Stadt „einen lückenlosen Altstadt-Radlring“ einrichten, mit Radlwegen in beiden Richtungen, die mindestens 2,30, in der Regel aber 2,80 Meter breit sind, plus seitlicher Sicherheitsabstände.