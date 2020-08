Gemeinsames Foto auf Instagram Queen Elizabeth II. gratuliert ihrer Enkelin zum Geburtstag

Prinzessin Beatrice: Geburtstagsfeier in Südfrankreich?

Die Glückwünsche ihrer Oma könnten Prinzessin Beatrice in den Flitterwochen erreicht haben. Nach ihrer Hochzeit mit Edoardo Mapelli Mozzi (36) am 17. Juli sollen die nunmehr 32-Jährige und ihr "Edo" mit dem Auto in Südfrankreich unterwegs sein. Das berichtete die britische "Daily Mail" Ende Juli unter Berufung auf einen Touristen, der die beiden in einem "kleinen Auto, das bis unters Dach mit Dingen vollgestopft war", gesichtet haben will.