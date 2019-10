Gemeinsames Charity-Projekt Harry, Meghan, William und Kate schreiben TV-Geschichte

Im Kampf gegen Stress, Schlafstörungen und Depression

Zu sehen sind die "Fab Four" in dem rund eine Minute langen Spot über psychische Gesundheit, Schlafstörungen und Depressionen nicht. Lediglich ihre Stimmen sind aus dem Off zu hören. So leitet Prinz William etwa ein: "Jeder kennt dieses Gefühl, wenn uns das Leben zu viel wird." Weiter führt sein jüngerer Bruder, der Herzog von Sussex, aus: "Wir fühlen uns gestresst, schwach, ängstlich oder haben sogar Schlafprobleme. Wir denken, es gebe nichts, was man dagegen tun könne."