"In so einem Fall darf das Geld keine Rolle spielen. Die Gesundheit der Menschen, der Spieler, Fans und allen, die mit dem Sport verbunden sind, muss immer vorgehen", sagte der Belgier dem SID. Bayern Münchens Vorstandsboss Rummenigge hatte am Freitag darauf hingewiesen, dass bei ausbleibenden Zahlungen der TV-Rechteinhaber viele kleinere und mittlere Klubs Probleme bekommen könnten.