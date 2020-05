München - Pfingstsonntag, 13 Uhr, Grünwalder Stadion: Was für den bekennenden Christen Michael Köllner als Tag der Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Apostel allein in religiöser Sicht einen Feiertag darstellt, ist es auch für alle Löwen und Zebras: Endlich rollt der Ball wieder in der Dritten Liga – und sofort steigt ein absolutes Spitzenspiel.