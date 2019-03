"Aber", so ein Stadtrat, der nicht genannt werden will, zur AZ: "Juristisch ist Hagns Tochter genauso in der Schuld wie ihr Vater." Selbst, wenn der den Abrechnungsfehler in Millionenhöhe komplett auf sich nimmt. Alle Verträge tragen den Absender: "Ludwig Hagn und Stephanie Spendler Gaststätten-Betriebs oHG".

Edi Reinbold: " Ja, es gibt diesen Zusatzvertrag"

Doch wenn OB Reiter wirklich hart durchgreift und alle Hagns/Spendlers von der Wiesn wirft – und letztendlich Reinbold den Zuschlag fürs Löwenbräuzelt bekommt, "wird es Tumulte geben", sagt ein Oktoberfest-Insider zur AZ. "Der Aufschrei wäre gigantisch, die Wirte gönnen sich untereinander nix, keinen Cent. Was los wäre, wenn eine Familie zwei große Zelte haben darf, ist unbeschreiblich." Und was sagt Edi Reinbold?

Der potentielle Doppel-Wiesn-Wirt zur AZ: "Ja, es gibt diesen Zusatzvertrag. Aber seit Jahren schätze ich Wiggerl als guten Kollegen. Es würde mich freuen, wenn seine Tochter das Löwenbräuzelt weiterführen darf. Sollte das allerdings nicht klappen, dann stehen meine Söhne und ich selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung."

