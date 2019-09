München - Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hält es für erforderlich, 300 weitere Windkraftanlagen in Bayern zubauen. Er wolle dies an geeigneten Standorten trotz der in Bayern geltenden umstrittenen 10H-Abstandsregelung erreichen, sagte Aiwanger am Montag nach einer Kabinettssitzung in München.