Kann Ulreich Neuer ersetzen? Ja, mit einem "Aber". Ihm fehlt die absolute Ausstrahlung, die Neuer hat und die er mit der bärenstarken Leistung beim 3:2 der Nationalelf in Holland untermauerte. Letzte Saison kam Ulreich auf 47 Spiele und kassierte dabei 47 Gegentore (17 Mal zu Null). In seinen bisherigen sechs Pflichtspielen dieser Saison hat der 30-Jährige zwölf Gegentore kassiert, in seiner Bilanz steht kein Zu-Null-Spiel: 1:3 in Leverkusen, 3:2 nach Verlängerung im Pokal bei Hertha BSC, 3:1 gegen Schalke und dann nach der Länderspielpause das 1:1 in Freiburg sowie das 5:4 im Pokal gegen Heidenheim. In Düsseldorf sagte Ulreich zu Neuers Pause: "Wenn es so sein sollte, dass ich noch öfter spielen werde, bin ich bereit und fit."

Auch Bayerns Nummer drei, Christian Früchtl, ist verletzt

Wer sitzt in den nächsten Spielen auf der Bank? Da Bayerns Nummer drei Christian Früchtl (19) wegen einer Bänderverletzung am Ellenbogen vorerst ausfällt: Ron-Thorben Hoffmann (20) aus dem Regionalligateam.

Neun Mal hielt er diese Saison in der Regionalliga Bayern, zwei Mal in der Uefa Youth League. Im Profi-Kader stand er noch nie. Daher könnte es sein, dass die Bayern Oldie Tom Starke (38), der seine Karriere im Sommer 2018 beendet hatte und als Torwartkoordinator im NLZ sowie als Torwarttrainer bei den Profis arbeitet, reaktivieren.

Was bedeutet Neuers Verletzung für die Nationalelf? Bei normalem Heilungsverlauf nichts. Die nächsten EM-Qualifikationsspiele sind im Juni. Wenn es dann nach Weißrussland und gegen Estland geht, dürfte die Nummer eins wieder fit sein.

Bundestrainer Joachim Löw könnte Neuers Herausforderer Marc-André ter Stegen (26) vom FC Barcelona eines dieser Spiele geben.

