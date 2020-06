Anfang September 1985: "Mit Freibier, Bratwürsten und 250 Litern Gulaschsuppe, mit Karussell und Schiffschaukel wurde eine neue Ära auf der Schwanthalerhöhe gefeiert", heißt es in der Münchner Stadtchronik. Die Trappentreustraße ist nun verkehrsberuhigt – ein neues Idyll in einem Viertel, das wenige Ruhezonen habe, sagt der damalige Oberbürgermeister Georg Kronawitter (SPD) beim Festakt. Es ist die Zeit der Anti-Atomkraft – und der Friedensbewegung. Junge Akademiker ziehen aus Schwabing in die maroden, aber günstigen Altbauten in Haidhausen und dem Westend. Sie starten Protestaktionen, bringen Kultur und Kunst in die Bezirke.