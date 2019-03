Auch José Pekerman, sein Ex-Coach in der kolumbianischen Nationalmannschaft, sowie der in Europa nur Insidern bekannte Julio Falcioni – James' Coach beim argentinischen Klub CA Banfield in der Saison 2009/10 – tauchten in der Liste auf. Etwas überraschend fehlte sein großer Bayern-Förderer Jupp Heynckes. Und wenig überraschend fehlten sie: Zinedine Zidane und Niko Kovac.