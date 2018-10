Aiwanger fährt nicht auf Söders Weltraum-Pläne ab

Den Plänen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), weitere Polizei-Reiterstaffeln aufzustellen, werde man "den Stecker ziehen", so der FW-Chef: "Wir sind hier nicht im Wilden Westen". Und die Weltraum-Pläne des alten und vermutlich auch neuen Ministerpräsidenten unter dem Namen "Bavaria One" will Aiwanger so auch nicht durchgehen lassen.