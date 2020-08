Sie schreien, jubeln und liegen sich in den Armen - was für ein Fußball-Fest! Heidi quiekt und feixt fröhlich, während Tom mit geballter Faust von dem bequemen Loungesofa springt. Sie können den phänomenalen 8:2-Sieg der Bayern im Kracher-Spiel gegen den FC Barcelona nicht fassen. Immer wieder starrt man ungläubig, aber erfreut auf den Laptop, der auf dem Glastisch vor ihnen steht. Heidi hält die einmalige Stimmung in 20 Instagram-Storys fest.