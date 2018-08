Rottach-Egern - Die Klubführung des FC Bayern hat ein Problem: Die Situation um Jérôme Boateng droht zu einem Streitfall für den gesamten Verein zu werden. Besonders Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge würde den Verteidiger gern loswerden – doch bei Trainer Niko Kovac und vor allem in der Mannschaft regt sich Widerstand. Am Donnerstag, zum Abschluss des Trainingslagers am Tegernsee, ergriff nun Arjen Robben Partei für Boateng.