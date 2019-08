Für "Vogue Paris" Mode-Vorbild: Hailey Bieber wird zu Prinzessin Diana

Ikonische Looks

Prinzessin Diana habe "ein ikonisches Mode- und Style-Vermächtnis" hinterlassen, so Bieber. Das Model ist etwa in Radlerhosen mit weitem Pullover abgelichtet oder in Jeans samt Cowboyboots, Longblazer und Kappe. Looks, die auch Lady Diana in ähnlicher Ausführung zu Lebzeiten getragen hat.