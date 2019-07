Für private Seenotrettung Hunderte Münchner bei Seebrücken-Demo am Gärtnerplatz

Mahnende Worte an die Münchner richtet Maxi von der Seebrücke: "Wir können Räume schaffen für Geflüchtete, die sich organisieren und treffen, wir können das Sterben im Mittelmeer sichtbar machen und wir können für Seenotrettung spenden." Sie spricht zudem auch die immer wieder laut werdende Forderung danach an, dass sich die Stadt München der Initiative "Sichere Häfen" anschließt, es sind über 60 Kommunen in Deutschland, die diese Absichtserklärung abgegeben haben, dass sie Geflüchtete aufnehmen wollen.