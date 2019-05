Beim FC Bayern würde Werner auf Rivalen Lewandowski treffen

"Er hat schon bewiesen, dass er der aktuell beste deutsche Stürmer ist", sagt Ex-Bayern-Angreifer Dieter Hoeneß in der AZ: "Und bei Werner gibt es noch Potenzial, er ist jung und kann sich entwickeln." Werners Vorteil sei, dass man ihn auf verschiedenen Positionen einsetzen könne, so Hoeneß weiter: "Aufgrund seiner Variabilität wäre er für jede Spitzenmannschaft in Europa ein Gewinn." Also auch für Bayern. Karl-Heinz Rummenigge erklärte dieser Tage, dass man bei Transfers "noch keine finale Entscheidung getroffen" habe: "Es ist alles offen." Erst nach dem Pokalfinale werden wohl Fakten geschaffen.