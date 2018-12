Fünf Topspiele in drei Tagen Bayerns Basketballer in der Woche der Wahrheit

Bayern-Guard Koponen: "Jeder wird müde sein"

Nach dem Ligagipfel am vergangenen Sonntag gegen Berlin (83:81) warten in fünf Tagen nun drei weitere Topspiele auf die Münchner. Für Spieler und Trainer eine gleichermaßen große Herausforderung – auch in der Vorbereitung. "Es muss möglich sein", sagte Radonjic trotzig: "Wir wollen ja Euroleague spielen und zu den besten Teams in Europa gehören." In Anbetracht der angespannten Personallage gab er dennoch zu: "Für mich zählt in diesem Moment eigentlich nur das nächste Training."