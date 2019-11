8.4.2017, FC Bayern - Borussia Dortmund 4:1: Auch dieses Spiel dominiert der FC Bayern nach Belieben, der Wucht von Lewandowski (zwei Tore), Arjen Robben und Franck Ribéry ist Dortmund nicht gewachsen. Die Bayern streben mit zehn Punkten Vorsprung vor RB Leipzig dem Titel entgegen, Dortmund bleibt noch hinter Hoffenheim Vierter.

4.10.2015, FC Bayern - Borussia Dortmund 5:1: Das erste Kräftemessen in der Bundesliga zwischen Peps Bayern und Thomas Tuchels BVB ist ein Spektakel. Dortmund beginnt forsch, aber die Münchner sind eiskalt. In der zweiten Halbzeit übernehmen die Bayern endgültig die Kontrolle, zwei Ex-Dortmunder geben dem BVB den Rest: Lewandowski (2 Mal) und Mario Götze entscheiden das Spitzenspiel.

Die Bayern ziehen damit schon am achten Spieltag auf sieben Punkte davon und werden am Ende souverän Meister vor dem BVB.

1.11.2014, FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1: Dortmund startet denkbar schlecht in die Saison, steht am zehnten Spieltag auf Tabellenplatz 16 – auch weil Torgarant Lewandowski vor der Saison die Seiten gewechselt hat. Der Pole trifft übrigens gleich im ersten Liga-Spiel gegen die Dortmunder, macht nach 71 Minuten den Ausgleich, nachdem Marco Reus die Schwarz-Gelben in Halbzeit eins noch in Führung geschossen hatte. Den Siegtreffer für Guardiolas Team erzielt Flügelflitzer Arjen Robben per Foulelfmeter. Es war die fünfte Liga-Pleite für Dortmund am Stück – und der Beginn einer schrecklichen Bayern-Serie.

