Zweideutige Aussagen von Rummenigge

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sagte am Dienstag, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic "an gewissen Dingen" arbeite. "Ob da schon was im Januar stattfindet, steht noch nicht zur Gänze fest. Wenn die Dinge spruchreifer sind, wird er zu Uli Hoeneß und mir kommen und sie mit uns besprechen."