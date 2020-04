Charlotte Würdig: Anfänge und Karriere im TV

Anfangs noch einige Monate für RTL tätig, wechselte sie im Januar 2005 zu ProSieben, wo sie unter anderem bei "Germany's Next Topmodel – Das Magazin", den Live-Shows von "Popstars" und natürlich der Heimwerkershow "Do It Yourself – S.O.S." moderierte – letztere brachte ihr das Image der "Hammerbraut" ein.