USA-Einreisestopp aus Europa: Bloom will nach Hause

Bloom wolle noch rechtzeitig vor dem 30-tägigen Einreiseverbot für Europäer zurück in die Staaten kommen. Das Einreiseverbot, das von US-Präsident Donald Trump am 11. März verkündet wurde, tritt am Freitag in Kraft. Der Schauspieler wird in den nächsten Monaten zum zweiten Mal Vater. Seine Verlobte Katy Perry ist schwanger! "Aber mach' das Richtige für dich und deine Familie und pass auf dich auf", schrieb Bloom weiter.