"Wir müssen jetzt nur höllisch aufpassen", sagt der Niederbayer

Allerdings soll es keine Koalition um jeden Preis sein. Das Veto der Freien Wähler benennt Aiwanger ganz klar: keine dritte Startbahn für den Münchner Flughafen. "Wir werden für die nächsten fünf Jahre keine Startbahn akzeptieren", sagt er der AZ. Sollte die CSU daran festhalten, würden die Freien Wähler aus etwaigen Koalitionsverhandlungen wieder aussteigen. Auch gegen die Grünen wollen sie sich nicht ausspielen lassen.

Über Ministerämter will Aiwanger, der Bundesvorsitzender, Landesvorsitzender und Fraktionschef im Landtag in Personalunion ist, am Wahlabend lieber noch nicht sprechen. Wohl aber darüber, was seine Partei im Wahlkampf geleistet hat. Und so sagt der Agraringenieur und zweifache Vater: "Und zum Schluss: Ein dickes Bussi von mir an jeden einzelnen von euch. Ihr seid spitze! Ich bin stolz auf euch!"

