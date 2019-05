Süle feiert Ribéry und Robben

"Diese Arbeitsmoral, die sie mit 36 und 35 noch an den Tag legen. Ich habe tagtäglich gesehen, wie sie dafür gearbeitet haben. Arjen hatte ein schweres Jahr, war fünf Monate verletzt. Wie er sich zurückgekämpft hat für diesen Moment. Das hat man ja auch bei unserem Jubel gesehen, wie wir alle zu ihm hingerannt sind. Auch bei Franck", sagte Kollege Niklas Süle nach der Partie in der Mixed Zone über die beiden Altstars: "Das sind die Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Da hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper."