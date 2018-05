Scharfe Worte aus dem Münchner Rathaus in Richtung Berliner Kanzleramt: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wirft Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Diesel-Affäre Tatenlosigkeit vor. Eine Problemlösung mit der Autoindustrie? "Das will Frau Merkel offenbar nicht"