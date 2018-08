München - Weltmeister-Flair an der Säbener Straße! Corentin Tolisso, der französische WM-Champ, ist zurück beim FC Bayern – und nimmt nach dem Triumph in Russland gleich die nächsten Titel ins Visier. "Ich werde alles geben, um mit meinem Verein in dieser Saison alles erreichen zu können", kündigte der 24-Jährige an. Seine Goldmedaille hat er selbstverständlich mit nach München gebracht, sein Dauergrinsen genauso.