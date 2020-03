Kristina Frank lobt die Grünen

Unterdessen meldete Grünen-Chefin Gülseren Demirel am Dienstag selbstbewusst den Anspruch an, dass die Grünen an der nächsten Rathaus-Koalition beteiligt werden wollen. "Die Münchnerinnen und Münchner haben deutlich gemacht, dass sie keine Fortsetzung der GroKo wollen", ließ sie sich in einer Mitteilung zitieren.