Schwabing - "Schwabing war immer interessant", sagt Hans-Albrecht Bock, der diesen Stadtteil erlebte, als er in den 70er Jahren noch pulsierte. Hier waren schließlich schon 1962 die berühmten Schwabinger Krawalle ausgebrochen. Und in Konzept-Clubs wie dem "Blow Up" am Elisabethmarkt traten ab 1967 weltberühmte Künstler wie Jimi Hendrix oder Pink Floyd auf. Gäste wie Uschi Obermaier oder der spätere RAF-Terrorist Andreas Baader machten die erste Großraumdisco Deutschlands zusätzlich berühmt.