"James ist eine hochsensible Seele", sagte Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes kürzlich im AZ-Interview. Doch diese scheint dessen Nachfolger Kovac aktuell nicht zu erreichen. In acht Spielen dieser Saison, in denen James zum Kader gehörte, stand er nur dreimal in der Startelf. Zu wenig aus Sicht des Spielmachers, der in der vergangenen Rückrunde unter Heynckes zu den herausragenden Akteuren gezählt hatte.