Für Hansi Flick bedeutet dies im Falle eines Erfolgs beim ersten Meister-Matchball in Bremen gegen Gastgeber Werder: Er bleibt sauber. Die unter den Profis so beliebten Weißbierduschen-Orgien fallen heuer aus. Der Bayern-Trainer gab am Montagnachmittag an der Säbener Straße zu: "Ja, da wäre ich schon froh, wenn es die nicht geben würde – absolut." Flick entgeht dem kalten, klebrigen Schock von oben. Dennoch sollte der Premieren-Titel des 55-Jährigen ordentlich begossen werden.