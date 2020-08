Das Hotel "Cascade" in Lagos an der Algarve hätte auch Trainer Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain gerne bezogen, wie Bayern-Coach Hansi Flick verriet. Der deutsche Rekordmeister war in seinen Planungen aber flotter. Der mögliche Finalgegner PSG muss sich nun im nicht weit entfernten Faro auf seinen Auftritt gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch vorbereiten.