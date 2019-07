Finale im Audi Cup FC Bayern gegen Tottenham Hotspur live

Audi Cup: Bayern in sehr guter Form

Im Audi-Cup-Finale gibt es nun vermutlich die weitaus schwerere Aufgabe auf den FC Bayern: Nach dem 6:1-Kantersieg gegen Fenerbahce wartet nun Tottenham Hotspur auf die Mannschaft von Trainer Niko Kovac. Die Engländer standen in der vergangenen Saison im Champions-League-Finale, beim Vorbereitungsturnier in München setzten sich die Spurs mit 1:0 gegen Real Madrid durch.

Vor dem Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund befinden sich die Bayern in guter Form – gegen die Türken erzielte Thomas Müller einen Dreierpack. Zudem waren Kingsley Coman, Leon Goretzka und Renato Sanches für die Münchner erfolgreich. Sanches durfte im Halbfinale von Beginn an ran, ebenso wie Jérôme Boateng – beide Spieler werden immer wieder mit einem Bayern-Abschied in Verbindung gebracht. Ob Kovac sie auch im Finale gegen Tottenham starten lässt?

Welches System lässt Kovac spielen?

Auch die Frage des Spielsystems ist noch offen: 4-2-3-1 oder doch die 4-3-3-Formation, die Kovac auch gegen Fenerbahce spielen ließ und während der USA-Reise ausgiebig getestet hat?

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur – das Finale des Audi Cups ab 20.30 Uhr hier im AZ-Liveticker.