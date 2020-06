Einen neutralen Moderator befürwortet auch Aktivist Martin Schreck (parteilos), neu im BA 24. Mit einem hohen persönlichen Einsatz hat er seit 2019 für den Erhalt der Eggarten-Siedlung gekämpft, mit ihren schlichten Häusern und den verwilderten Gärten. Für ein Neubaugebiet soll sie abgerissen werden. Wie es in Feldmoching und am Hasenbergl weitergeht? "Ideen für den Münchner Norden gibt es hoch drei", sagt Höpner. Seine Vision: Die Betonwüste Walter-Sedlmayr-Platz begrünen und mit Bänken ausstatten. "Das ist ein toter Bereich. Selbst an Sommerabenden will da keiner hin, dabei ist der Platz direkt an der S-Bahn." Die München-Liste will das "Bürgerhaus Fasanerie" aufbauen in dem es Nachhilfe und Computerkurse geben soll, Angebote für Senioren und Räume für Vereine: "Das soll privat organisiert sein. Es gib Leute, die das machen wollen", sagt Höpner.