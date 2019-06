München - In Bayern ist weiterhin keine Ausweitung der strikten Ladenöffnungszeiten in Sicht. Die FDP startete am Mittwoch im Landtag zwar einen neuen Anlauf mit dem Ziel, dass Einkaufen im Freistaat unter der Woche künftig von 0 bis 24 Uhr möglich sein soll. CSU und Freie Wähler, Grüne, SPD und AfD dagegen waren sich einig: Öffnungszeiten montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr seien ausreichend.