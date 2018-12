Und da wären wir wieder bei De Jong, dem Juwel von Ajax Amsterdam, dem Jungstar, der schon seit einiger Zeit die europäischen Topklubs verrückt macht. Der Niederländer agiert meist als Sechser vor der Abwehr, als Abfangjäger und Stratege in einer Person. De Jong ist, wenn man so will, ein moderner Libero. Und damit hochinteressant für diverse Teams.