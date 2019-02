Vorbericht: Kann Bayern noch mit den Top-Teams mithalten?

Es ist wohl eines der richtungsweisendsten Duelle der vergangenen Jahre: Der FC Bayern fordert im Achtelfinale der Champions League den englischen Tabellenführer FC Liverpool. Können die Münchner noch mit den absoluten Top-Klubs Europas mithalten?

Die Auftritte in den vergangenen Wochen ließen die Zweifel an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Münchner wachsen. Zwar konnte das Team von Bayern-Coach Niko Kovac fünf der sechs Partien in diesem Kalenderjahr für sich entscheiden, doch vor allem die in dieser Saison extrem wackelige Defensive bereitet Sorgen. Auch bei der Liverpool-Generalprobe am vergangenen Freitag gegen den FC Augsburg (3:2 für Bayern) konnten die Münchner die Null nicht halten und stehen nun allein in der Bundesliga bei 26 Gegentoren - in der kompletten Vorsaison waren es gerade einmal deren 28.

"Das war keine gute Leistung! Wir dürfen nicht so viele Gegentore kassieren. Das müssen wir abstellen", kritisierte daher auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Alles muss besser werden", befand auch Niko Kovac im Hinblick auf das pfeilschnelle Liverpooler Offensiv-Trio um Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané, welches in der laufenden Saison bereits 39 Treffer erzielte. (Lesen Sie auch: Vor diesen Klopp-Raketen zittert der FC Bayern)

Jürgen Klopp fehlt Abwehr-Boss Virgil van Dijk

Doch auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp bereitet die Defensive Sorgen: Neben Abwehr-Boss Virgil van Dijk (27), der im Hinspiel eine Gelbsperre absitzen muss, fällt in Joe Gomez (21) ein zweiter Defensiv-Mann aus. Vize-Weltmeister Dejan Lovren (29) fehlte zuletzt wochenlang wegen Oberschenkelproblemen, sein letztes Pflichtspiel absolvierte er am 7. Januar. In Joel Matip (27) steht Jürgen Klopp daher lediglich ein fitter Innenverteidiger zur Verfügung. (Lesen Sie hier: Das sind die Reds von Trainer Jürgen Klopp)