Immerhin, ein Thema wollten die Münchner am Mittwochmorgen beenden: Die handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Franck Ribéry und dem französischen TV-Journalisten Patrick Guillou. Im Anschluss an die 2:3-Niederlage im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend sollen die beiden Franzosen aneinandergeraten sein. Einem Bericht der "Bild" zufolge beleidigte Ribéry seinen Landsmann wüst und ohrfeigte ihn dreimal. (Wer Patrick Guillou ist, erfahren Sie hier.)